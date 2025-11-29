Татарстанцы завоевали пять золотых медалей чемпионата мира по борьбе на поясах

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Татарстанские борцы заняли высокие места на Чемпионате мира по борьбе на поясах, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (город Эль-Фуджайра).

Так, татарстанцы завоевали пять золотых наград.

Первое место в своих весовых категориях заняли Тимур Латипов (62кг), Ильфат Миннегалиев (62кг), Ильназ Рамазанов (75кг), Ренас Калимуллин (90кг) и Эльдар Хамитов (100кг).

Также второе место занял Айнур Нургалиев в категории 82кг. А бронзу завоевал Ильнар Закиров (68кг).

А у женщин серебро завоевала Анастасия Грачева (в категории до 58 кг) из Алексеевского района.

Таким образом, восемь из девяти татарстанских борцов в составе сборной России уезжают их ОАЭ с наградами.

Напомним, в соревнованиях принимают участие 350 сильнейших атлетов из 35 стран – от Европы и Азии до Африки и Латинской Америки. В состав сборной России вошли девять татарстанцев – Алексей Абрамов, Илнар Закиров, Илназ Рамазанов, Айнур Нургалиев, Эльдар Хамитов, Радик Салахов, Тимур Латипов, Ренас Калимуллин и Анастасия Грачева.