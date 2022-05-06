Татарстанцы завоевали 64 медали и 45 медальонов на соревнованиях WorldSkills Russia

Татарстанцы получили 64 медали и 45 медальонов за профессионализм на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу X Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2022, сообщает Центр развития профессиональных компетенций РТ.

«Лидерами медального рейтинга среди регионов являются Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области», – говорится в сообщении.

Сборная Татарстана завоевала 20 золотых медалей (7 в категории WorldSkills и 13 – в WorldSkills Juniors), 18 серебряных медалей (10 в категории WorldSkills и 8 – WorldSkills Juniors), 26 бронзовых медалей (18 в категории WorldSkills и 8 – WorldSkills Juniors), а также 45 медальонов за профессионализм (27 в категории WorldSkills и 18 – WorldSkills Juniors).

Обладательница третьего места в компетенции «Полиграфические технологии» Диана Сиразиева рассказала, что успешно справилась со всеми сложностями, с которыми ей пришлось столкнуться на соревнованиях.

«Для меня сложность была в том, что я участвовала под номером один. И все задания я решала самая первая. При этом оборудование я видела первый раз в жизни. Но, несмотря на все это, я смогла получить третье место. И я встала на один уровень с людьми, которые тренировались на этом оборудовании довольно долгое время, а я работала на нем один раз и справилась не хуже», – поделилась конкурсантка.

Она также отметила, что после окончания Казанского национального исследовательского технологического университета, где учится на втором курсе, планирует работать по специальности – стать полиграфистом, или даже открыть свою типографию.

Конкурсанты из Татарстана соревновались в 157 компетенциях итоговых соревнований. Состязания проходили на площадках в 27 регионах России.

Итоговый региональный рейтинг будет сформирован после Национального финала WorldSkills Russia – 2022, который пройдет в Саранске с 8 по 12 сентября. В финале чемпионата татарстанцы примут участие в 72 компетенциях.

Прошедшие отборочные соревнования стали самыми масштабными в России за 10-летнюю историю движения – в них приняли участие около 5,5 тыс. конкурсантов на 95 площадках.