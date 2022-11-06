Татарстанцы завоевали 6 золотых медалей на Кубке мира по борьбе на поясах

Подвели итоги Кубка мира по борьбе на поясах, который проходил в Казани с 3 по 6 ноября. Спортсмены из Татарстана завоевали шесть золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Сборная России по итогам турнира заняла первое место в командном зачете. Второе место у команды Узбекистана, третье – у Туркменистана.

Золотые медали республике принесли Регина Нурутдинова, Тимур Латипов, Шамиль Чевик, Ильнар Закиров, Динар Каримуллин и Ильназ Рамазанов.