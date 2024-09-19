Татарстанцы завоевали 33 медали на турнире ушу в Гонконге

С 13 по 16 сентября в Гонконге проходил ХІХ Международный турнир по ушу, объединивший более 2 тыс. спортсменов из 27 стран мира. В ходе состязаний 11 спортсменов из Татарстана завоевали 33 медали различного достоинства.

Идалия Гафарова взяла золото в традиционном наньдао. Камилла Имангулова трижды смогла подняться на вершину пьедестала в дуйляне без оружия, багуа дао и багуацюане. Наргиза Валиева завоевала три золота в таких дисциплинах, как синъицюань, синьи гунь и дуйлянь без оружия. Елизавета Ильина стала лучшей в шуандао и гуньшу.

Михаил Минаков собрал полный комплект медалей: золото в традиционном наньдао, серебро в наньгуне и бронзу в наньдао. Кирилл Кириллов взял золото в традиционном наньдао и серебро в наньдао. Никита Титов завоевал первые места в синъицюане, фаньцзы цюане, багуа дао и дуйляне без оружия.

Игорь Мороз стал победителем в шаолинь цюане, традиционном наньдао и дуйляне без оружия. Кирилл Хохлов завоевал золото в видах программы виньчунь и байцзи, серебро в видах программы шаолиньцюань и хуацюань.

Светлана Хохлова победила в тайцзицюань и байцзи и заняла вторые места в синъицюань и виньчунь. Матвей Белов поднялся на вершину пьедестала с программой шаолиньгунь и занял вторые места в наньдао и виньчун.

В групповом выступлении сборная команда Татарстана завоевала первое место и Кубок. Спортсменов к международному турниру подготовили Игорь Морозов, Юрий Тимофеев и Джамал Ажигирей.