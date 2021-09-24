Татарстанцы завоевали 19 медалей на чемпионате DigitalSkills 2021

Представители Татарстана завоевали 19 медалей на III отраслевом чемпионате в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс» DigitalSkills 2021, проходившем в Казани.

Итоги первенства были подведены сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо», где с 21 по 23 сентября и разворачивались соревнования, сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Всего татарстанцы стали обладателями восьми золотых, шести серебряных и пяти бронзовых медалей. В неофициальном зачете регионов по количеству медалей республика заняла второе место.

Первыми стали представители Москвы, завоевавшие 39 медалей. На третьем месте разместились делегаты из Санкт-Петербурга с 11 медалями.

Татарстан представляли 54 конкурсанта и 43 эксперта по 30 основным и презентационным компетенциям. Всего в состязаниях приняли участие 289 конкурсантов из 29 регионов России.

Чемпионат проходил в общей сложности по 35 компетенциям, причем традиционно значительную их часть составили компетенции FutureSkills. Это компетенции на основе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий.

Среди участников соревнований были студенты ссузов и вузов, а также сотрудники предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, отмечают организаторы.

Состязания были направлены на реализацию мер федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.