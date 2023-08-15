Татарстанцы заняли третье место в рейтинге охотников за московской пропиской

Фото: пресс-служба МТС

Интерес к покупке жилья в Москве и Московской области у россиян год к году вырос на 19%. Рейтинг регионов, жители которых рассматривают покупку квартиры в столице, возглавляет Санкт-Петербург. Вторым стал Краснодар, Татарстан занимает третье место. Аналитики цифровой экосистемы МТС проанализировали спрос на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве.

Чаще всего квартирами в Москве интересуются татарстанцы, проживающие в Альметьевске — крупнейшем центре нефтяной промышленности республики. Рассматривают варианты покупки также лениногорцы, нижнекамцы, бугульминцы и елабужане. Жители Казани и второго по величине города республики — Набережных Челнов интересовались покупкой московской недвижимости реже. Квартиры эконом-класса ищут чаще, чем объекты бизнес-класса. При этом, например, в соседней Уфе или в Сочи бизнес-сегментом столичной недвижимости интересуются активнее, чем в Казани.

По данным исследования в Татарстане, как и в целом по стране, потребность в новой недвижимости больше проявляется у женщин (61% против 39% мужчин). Самый большой сегмент татарстанской аудитории, испытывающий интерес к покупке столичных квадратных метров, — в возрасте 35–44 лет: 27% в этой возрастной группе интересуются эконом-недвижимостью и около 25% рассматривают премиум-жилье. Интересно, что именно в этой возрастной группе спрос мужчин на премиум-категорию выше, чем на эконом-сегмент.

Чуть менее активны в изучении предложений девелоперов жители в возрасте 55–64 лет. Из них 19% думают о покупке эконом-жилья и 21% — о недвижимости премиум-сегмента.

Кроме того, эксперты Big Data определили возможные доходы аудитории, которая ищет квартиры в Москве. Жилье бизнес-класса чаще искали татарстанские пользователи с потенциальным доходом 75–150 тыс. рублей. Также была выявлена тенденция, что вне зависимости от уровня дохода при выборе жилья россияне активно изучают и сравнивают предложения как в эконом-, так и в бизнес-сегменте. Исключение — аудитория с возможным доходом от 150 тыс. Эти пользователи чаще рассматривают только более дорогостоящие объекты.

Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более пяти раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.