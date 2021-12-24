Татарстанцы заняли 11-е место среди регионов страны на #БумБатл

Татарстанцы заняли 11-е место среди регионов страны по итогам Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая прошла во всех школах в рамках поддержки национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

По итогам соревнований в этом году участники со всей России за две недели в общей сложности собрали и сдали на переработку более 2,5 тыс. тонн макулатуры. Это в четыре раза больше, чем было собрано в прошлом году.

«Переводя эти показатели в условные величины, участники второго всероссийского „Бумажного батла“ сэкономили 50 млн литров воды, сберегли 2,5 млн кВт электроэнергии, сократили выброс в атмосферу свыше 4 тыс. тонн углекислого газа, а также уберегли от вырубки порядка 50 тыс. деревьев или 500 гектаров леса. Почти 2,5 тыс. тонн бумажного сырья не окажутся на свалках, а будут переработаны в новые товары», — отметили в министерстве.

Республика Татарстан заняла 11-е место среди регионов страны. Всего в акции приняло участие примерно 17 тыс. татарстанцев. Мероприятие проходит второй год подряд по инициативе АНО «Национальные приоритеты», при содействии Минприроды, Минпросвещения и Минобрнауки России.