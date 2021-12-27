Татарстанцы жалуются в «Народный контроль» на плохое содержание площадок для ТКО

Более 3,5 тыс. заявок, касающихся обращения с отходами, поступило за год от татарстанцев в системы «Народный контроль» и «Инцидент Менеджмент». Об этом сообщила сегодня председатель Проектного офиса Центра управления регионом, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская на заседании в Казани.

«В прошлом году в ноябре было принято распоряжение Президента о создании Центра управления регионом. Одна из задач центра — налаживание обратной связи с населением. Платформами обратной связи стали „Народный контроль“ и „Инцидент менеджмент“. Задача центра — обобщить наиболее острые и проблемные вопросы, выносить их на рассмотрение и вырабатывать конкретные предложения», — проинформировала она.

Для этого в «Народный контроль» в конце прошлого года были введены такие категории, как вывоз ТКО, строительство контейнерных площадок и содержание контейнерных площадок, к электронной системе были подключены регоператоры, чтобы проблемные вопросы быстрее решались. Основное количество обращений татарстанцев связано с организацией вывоза мусора и составляет почти 50% от общего количества.

«В республике эти вопросы в центре внимания, но проблемы остаются. Это график вывоза ТКО, о котором не всегда знают граждане, особенно сельское население. Кроме того, количество вывоза иногда нарушает санитарные нормы. Бывает так, что в месяц мусор вывозят всего два раза, особенно есть нарекания по сельским населенным пунктам. Есть вопросы, связанные с организацией мест складирования, несанкционированными свалками. В республике достаточно часто используется мешочный сбор, особенно в сельских населенных пунктах и в тех поселках, которые есть в границах Казани, Набережных Челнов», — отметила Сабурская в беседе с журналистами.

Спикер пояснила, что «законодатель четко не определил мешочный сбор». Эти спорные моменты вызывают определенные проблемы в работе регоператоров и у населения. По республике на сегодняшний день необходимо установить около 7 тыс. новых площадок по сбору ТКО. В этом году более 1,2 тыс. таких площадок было обустроено в муниципальных образованиях.

«С одной стороны, это полномочия муниципалитетов, управляющих компаний, а с другой стороны, стоимость услуги возросла, и поэтому у муниципальных образований не всегда достаточно денежных средств. В этой части свою роль должны сыграть и регоператоры. Совместная ответственность, на наш взгляд, должна быть прописана в нормативных актах», — отметила Сабурская.

Люди жалуются в «Народный контроль» на плохое содержание контейнерных площадок и их ненадлежащее состояние. Они порой находятся в полуразрушенном состоянии или вовсе отсутствуют. В соцсетях за год было опубликовано более 90 обращений на отсутствие контейнерных площадок.

«Сегодня мы пригласили заинтересованные ведомства — Минстрой РТ, Минэкологии РТ, надзорные органы, общественные организации, представителей Госсовета РТ, депутатов Госдумы РФ, чтобы решить эти вопросы», — пояснила Сабурская журналистам.

Большое количество обращений по вывозу ТКО поступает в конце августа — начале сентября, когда начинается уборка урожая. Спикер отметила, что для вывоза подобных отходов должны быть установлены специализированные контейнеры.