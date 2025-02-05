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Общество 5 февраля 2025 11:47

Татарстанцы жалуются в Госкомитет РТ по тарифам на начисления и качество ЖКУ

За 2024 год в Госкомитет РТ по тарифам поступило около 500 обращений от татарстанцев, тогда как годом ранее таких обращений было примерно 800. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«Число обращений снизилось благодаря разъяснительной работе, проводимой Госкомитетом РТ по тарифам. Это встречи с населением в районах республики, публикации в соцсетях, ответы на часто задаваемые вопросы на официальном сайте», – сказал он.

По данным Романова, наибольшее число обращений было связано с начислениями за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за тепло. Также люди обращались за разъяснениями по разным вопросам.

Кроме того, было много вопросов по жилищным услугам, которые относятся к ведению Госжилинспекции РТ. Татарстанцы часто жаловались на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

#госкомитет рт по тарифам #коммунальные услуги #дмитрий романов
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