Татарстанцы задолжали за электроэнергию 100 млн рублей

По итогам первого полугодия уровень оплаты электроэнергии в Татарстане составил 99,8%. При этом просроченная задолженность по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась почти на 100 млн рублей или на 26% – до 285 млн рублей. Тем не менее, задолженность продолжает оставаться высокой и составляет около 100 млн рублей, сообщил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов на заседании директоров компании, которое провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Заседание началось с избрания председателя и секретаря Совета директоров АО «Татэнергосбыт» – единогласным решением председателем был избран Песошин.

Об итогах работы отчитался Сулейманов. По его словам, за первые 6 месяцев объем производства электрической энергии всеми станциями Татарстана вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составил 13 млрд 595 млн кВт.часов. При этом в сравнении с 2021 годом в российской энергетике наблюдалась небывалая активность, и хотя темпы немного снизились, но динамика, в целом, положительная, отметил гендиректор компании. Также выросли и объемы продаж компании.

Снижение просроченной задолженности за электроэнергию снизилось по всем группам потребителей за исключением организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Из общей суммы задолженности федерального бюджета в размере 61,3 млн рублей 36,1 млн приходится на МВД и МЧС, сообщил спикер.

«В целом по федеральным силовым структурам отсутствие лимитов до конца текущего года может привести к увеличению задолженности до 118 млн рублей, что составляет их полугодовое потребление», – добавил он.

Также по-прежнему проблемной группой потребителей остаются садовые товарищества Республики Татарстан, задолженность которых увеличилась до 13,5 млн рублей.

«Задолженность продолжает оставаться высокой и составляет около 100 млн рублей, из которой 75% приходится на должников с периодом образования не более двух месяцев», – приводит слова Сулейманова пресс-служба АО «Татэнергосбыт».