Татарстанцы задолжали детям 2 млрд: новый список доходов, с которых удерживают алименты

Правительство РФ значительно расширило перечень доходов, с которых могут взиматься алименты. Среди новых пунктов – пенсии, стипендии, пособия по безработице, налоговые вычеты, проценты по вкладам и доходы самозанятых. Подробнее о нововведениях ИА «Татар-информ» рассказала старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

Ирина Петрова: «Многие взыскатели алиментов не знают, как трактуется понятие заработной платы в законодательстве»

Фото: ИА «Татар-информ»

Правительство РФ значительно расширило перечень доходов, с которых взимаются алименты на содержание несовершеннолетних детей. Прежний список утратил силу, обновленный, в свою очередь, существенно конкретизирован и включает в себя ряд дополнительных пунктов, которых не было в документе ранее.

Постановление «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» вступило в силу 11 ноября.

Отметим, что по статистике, на сегодняшний день в Татарстане возбуждено более тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, а по России их и вовсе свыше полумиллиона.

«За 10 месяцев 2021 года задолженность по алиментным платежам в республике составила 2 млрд 114 млн 119 тысяч рублей. Эти цифры красноречиво говорят о том, что ситуация в этом вопросе не улучшается», – рассказала старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

На сегодняшний день в Татарстане возбуждено более тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, а по России их и вовсе свыше полумиллиона Фото: ИА «Татар-ифнорм»

«Многие не понимают, как трактуется понятие заработной платы в законодательстве»

Всего в перечне доходов, с которых разведенные родители должны выплачивать алименты, содержится примерно 30 пунктов. В них перечислены все виды заработной платы и пенсий, включая денежное довольствие военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственных служащих всех уровней, а также гонорары творческих работников и журналистов.

«Как показывает мой опыт, многие взыскатели алиментов не знают, как трактуется понятие заработной платы в законодательстве. В вышеуказанном постановлении отмечено, что удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится с заработной платы как по основному месту работы, так и за работу по совместительству», – отметила спикер.

В документе указано, что для расчета суммы алиментов учитываются все надбавки и коэффициенты, включая компенсации за работу в сложных климатических условиях или на опасном производстве, а также стимулирующие выплаты и надбавки за проживание в определенных местностях.

Выплаты также могут удерживать с пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, а также со стипендий и с пособий по временной нетрудоспособности или безработице.

«Следует отметить, что ранее взыскание с пенсий, со стипендий, с пособий по временной нетрудоспособности и по безработице возможно было лишь по решению суда или нотариальному соглашению между родителями. Сейчас это делается автоматически», – подчеркнула Петрова.

Деньги на содержание детей теперь будут удерживаться еще и из доходов от реализации товаров, работ и услуг самозанятыми гражданами Фото: ИА «Татар-ифнорм»

Налоговые вычеты, проценты по вкладам и доходы самозанятых

В числе новшеств – учет сумм полученных налоговых вычетов. Как гласит постановление, алименты взыскиваются в том числе «с сумм возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет через работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с денежных средств, возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании налогового периода».

Кроме того, алименты могут удерживать с процентов по банковским вкладам или доходов с ценных бумаг. Эту сумму смогут вычесть из доходов от продажи недвижимости в связи с осуществлением экономической деятельности, и если человек сдает квартиру.

Также, согласно принятому постановлению, деньги на содержание детей теперь будут удерживаться еще и из доходов от реализации товаров, работ и услуг самозанятыми гражданами. Раньше такого требования не было.

Отдельный пункт постановления посвящен взысканию алиментных платежей с военнослужащих и работников правоохранительных органов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как платят алименты военные и прокуроры?

«Отдельный пункт постановления посвящен взысканию алиментных платежей с военнослужащих и работников правоохранительных органов. Все дело в том, что у силовиков денежное содержание состоит из нескольких позиций», – поделилась Петрова.

В документе указано, что у военнослужащих алименты взыскиваются с месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, а также ежемесячных и дополнительных выплат.

Что касается прокурорских работников, выплаты на содержание несовершеннолетних детей удерживаются с должностного оклада, доплаты за классный чин, ежемесячных и дополнительных выплат.

«Таким образом, мы видим, что в общую массу, с которой будут удерживаться алиментные платежи, будут попадать практически все виды доходов», – заключила спикер.

Отметим также, что постановление правительства запрещает взыскивать алименты с разовых выплат по случаю рождения ребенка, смерти родных, командировочных выплат, целевых «подъемных», выплат па переезд в другую местность.