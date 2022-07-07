Татарстанцы за три месяца реструктурировали кредиты на 5 млрд рублей

Жители Татарстана реструктурировали кредиты на сумму 5 млрд рублей за март-май этого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

По данным Нацбанка, татарстанцы получили кредитные каникулы по 1,7 тыс. договоров, треть которых составила ипотека. Эта мера позволяет временно приостановить платежи или снизить их размер тем, у кого снизился доход из-за санкций.

«В тех случаях, когда у заемщика нет возможности подтвердить свое право на кредитные каникулы, он может запросить изменение условий договора по собственным программам банков. Банк России в таких случаях рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам. По программам банков за март – май 2022 года реструктурировано уже более 8,2 тыс. кредитов», – поясняет управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка Марат Шарифуллин.

Возможность взять каникулы распространяется на кредиты и займы, размер которых не превышает 300 тыс. рублей в рамках потребительского кредита. Для ипотечных кредитов размер лимита в Татарстане составляет 3 млн рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей.

Кроме того, банки проводят реструктуризацию по собственным программам — они тоже позволяют отсрочить выплаты по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей.