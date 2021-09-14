Татарстанцы за два дня собрали 1,7 тыс. кубометров мусора на берегах озер и рек

Более 1700 куб. метров мусора убрали жители Татарстана с берегов озер и рек за минувшие выходные. Итоги субботников в районах республики подвели в Минэкологии РТ.

«Подведены итоги субботников, которые прошли в муниципальных образованиях республики в минувшие выходные. <…> Всего в уборке прибрежных территорий приняли участие около 7 тыс. граждан, собрано 1723 куб. метра мусора», — отметили в министерстве.

Всероссийские акции «Зеленая Россия» и «Вода России» состоялись в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Со старта акций в мае этого года к ним подключились более 219 тыс. татарстанцев, которые очистили свыше 6 тыс. километров прибрежных зон и собрали 30 тыс. куб. метров мусора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участники Всероссийского субботника собрали на берегу озера Изумрудное в поселке Юдино 327 мешков мусора. Мероприятие объединило жителей Казани, к ним присоединился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В 2020 году их цели были скорректированы по решению главы государства.