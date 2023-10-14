Татарстанцы за день высадили 1 млн деревьев на 170 площадках республики

Сегодня татарстанцы присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес» и высадили деревья на 170 площадках республики. Журналисты «Татар-информа» побывали на одной из них – на территории Пригородного лесничества рядом с селом Семиозерка и пообщались с участниками.

«Мы сегодня сажаем саженцы ели на площади около 2 га. Всего на данном участке будет высажено около 8 тыс. деревьев. В акции принимают участие студенты КФУ, сотрудники Госкомитета РТ по архивному делу, Госкомитета РТ по тарифам, Росприроднадзора, Торгово-промышленной палаты РТ и других организаций», – сообщил «Татар-информу» участковый лесничий Высокогорского участкового лесничества Марс Мусин.

Каждый год природоохранная акция проводится в республике на разных территориях.

«Выбираются такие участки, к которым удобно подъехать, недалеко от леса», – пояснил Мусин.

Приживаемость саженцев из года в год разная, составляет в среднем 70-80%. Для всех участников экологической акции сначала проводится инструктаж.

«Правила посадки деревьев простые. Мы сажаем саженцы при помощи лопат, опускаем их корни в небольшие углубления. Потом немного приподнимаем, чтобы корни разошлись, и притаптываем землю вокруг, чтобы в лунке не осталось воздуха. Если воздух останется, то корневая система может высохнуть», – отметил Марс Мусин.

При благоприятных условиях ели живут достаточно долго, более 100 лет. Добровольцы сажают саженцы на расстоянии 60-70 см друг от друга. В посадке деревьев принимают участие целые семьи. Так, Марина и Артур Аляшевы приехали ранним утром на площадку вместе с семилетним сыном Егором. Молодая семья живет в Дербышках.

«Летом возле озера Кабан по вечерам показывали документальные фильмы. Мы увидели фильм "Леспублика", из которого узнали о том, как мало леса осталось в Татарстане. Подписались на новости в соцсетях, где выкладывалась информация об экологических акциях. Узнали про посадку леса и приехали», – рассказал Артур Аляшев.

Он узнал из документального фильма про убыль лесов в регионе, начиная с 1950-х годов. С тех пор показатель лесистости стал в разы меньше.

«Нас волнует эта проблема. Сажать деревья – важная задача для всех людей. Хочется, чтобы Татарстан и вся Россия были зелеными», – подчеркнул глава семейства.

Маленький Егор сажает деревья наравне с папой и мамой. К этому делу ребенок подходит с большой ответственностью.

«Я тоже, как и папа, считаю, что очень важно помогать природе», – говорит мальчик.

В этом году акция по посадке деревьев проводится в республике уже в пятый раз. В октябре центральной ее площадкой стал участок на территории Куземетьевского леса. Здесь сотрудники Минлесхоза РТ, а также Пригородного и Зеленодольского лесничеств высадили 6 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

Под Казанью акция прошла на четырех площадках – возле сел Высокая Гора и Семиозерка Высокогорского района, а также близ деревень Матюшино и Пиголи Лаишевского района. По данным Минлесхоза РТ, в целом к акции присоединилось около 20 тыс. человек. Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в регионе будет высажено более 1 млн штук саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной, дуба черешчатого и березы повислой на площади 300 га.

«Сохраним лес» — ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Цель 2023 года — высадить в стране 70 млн деревьев, на данный момент высажено более 34 млн. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента Владимира Путина.

Важность бережного отношения к экологии Владимир Путин отметил в этом году на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянным членом Совета безопасности РФ Сергеем Ивановым. «Есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека – это, прежде всего, вопросы, связанные с экологией», – подчеркнул Президент России.