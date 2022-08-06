Татарстанцы за четыре месяца воспользовались кредитными каникулами 1,9 тыс. раз

Жители Татарстана воспользовались кредитными каникулами 1,9 тыс. раз за март – июнь 2022 года. Около 30% из них пришлось на договоры ипотеки, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Если случай заемщика не подходит под условия кредитных каникул, он может запросить изменение условий кредитного договора по собственным программам банков. Так, в Татарстане по программам банков за указанный период реструктурировано почти 10,7 тыс. кредитов.

«Если в марте – апреле спрос граждан на реструктуризацию финансовых обязательств в Татарстане был достаточно высок, то в мае – июне мы уже видим тенденцию к снижению количества обращений за кредитными каникулами», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Он добавил, что всего за четыре месяца этого года в Татарстане граждане реструктурировали кредиты на сумму 6,3 млрд рублей.

Воспользоваться кредитными каникулами с марта этого года имеют право те люди, чей доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. За каникулами можно обратиться до 30 сентября. На шесть месяцев приостановить платежи или снизить их размер можно один раз по всем видам кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года.