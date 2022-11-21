Татарстанцы за 11 ярмарочных дней приобрели сельхозпродукцию более чем на 1,1 млрд рублей

За одиннадцать ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельскохозяйственную продукцию на сумму более 1,1 млрд рублей. Самым большим спросом у жителей республики пользуются овощи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Овощей реализовали около 15 тыс. тонн, в том числе 9 371,9 тонны картофеля, 3 015 тонн лука, 1 454,2 тонны капусты. На ярмарках также продано 174,4 тонны разливного молока, 1,4 млн штук яиц, 551 тонна сахарного песка, 1 164,8 тонны мяса, в том числе 703,1 тонны говядины», – отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Татарстане каждую субботу с 10 сентября. Они открываются на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. В ярмарках с различной периодичностью также участвуют 26 районов. В организации торговли задействованы 32 муниципалитета, более 11,3 тыс. единиц транспорта.

Работа сельхозярмарок продлится до 24 декабря.