Татарстанцы хранят в банках 671 млрд рублей – на 3,5% больше, чем год назад

Жители Татарстана, по данным на 1 августа, хранят на вкладах и других банковских счетах 670,5 млрд рублей – на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Доля сбережений в рублях составляет 85,8% от всего объема средств физлиц или 575,6 млрд рублей (больше на 4,2%, чем годом ранее). Вклады в иностранной валюте сократились на 0,9%, до суммы, эквивалентной 94,9 млрд рублей.

Остатки средств на депозитах юридических лиц в Татарстане выросли на 16,4% – до 451,1 млрд рублей, средства на счетах предприятий – на 3,2%, до 251,8 млрд рублей, индивидуальных предпринимателей – на 16,9%, до 19,4 млрд рублей.

«Татарстанцы по-прежнему выбирают банковские вклады как наиболее понятный и надежный способ сбережения своих накоплений. Доверие к этому банковскому продукту поддерживает действующая в России система страхования вкладов. В случае отзыва у банка лицензии Агентство по страхованию вкладов вернет деньги до 1,4 млн рублей, а в особых случаях – до 10 млн рублей. Например, если деньги лежали на счете эскроу», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.