Татарстанцы взяли серебро и бронзу чемпионата России по боксу среди женщин

Фото: пресс-служба Федерации бокса РТ

Воспитанницы татарстанской школы бокса стали серебряным и бронзовым призерами чемпионата России по боксу среди женщин, который проходил с 3 по 12 ноября в Уфе.

Гелюса Галиева из Арска стала второй в весовой категории 50 килограммов, а Анна Галимова из Казани взяла бронзу в весовой категории 75 килограммов.

«2023 год для татарстанского бокса стал звездным. Успешное выступление на первенстве России в Иркутске, победа в первенстве России среди девушек в Королеве. Появился в Татарстане чемпион России Сергей Сергеев. И на данном турнире в Уфе татарстанские спортсменки показали замечательные результаты», — поздравил спортсменок и их тренеров президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

«Это достижение еще раз доказывает, что Федерация бокса Татарстана — на правильном пути развития. Мы и в дальнейшем будем ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи — успешные выступления на международных стартах», — добавил президент федерации.