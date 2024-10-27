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Татарстанцы взяли пять золотых медалей в первый день финала «Абилимпикса»
В первый соревновательный день чемпионата «Абилимпикс» участники из Татарстана завоевали девять медалей, в том числе пять золотых. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.
Соревнования, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями и инвалидностью, проходят в Москве с 26 по 29 октября. Финал собрал представителей всех 89 субъектов Федерации, в том числе 96 участников из Татарстана. Всего делегация республики включает 234 человека — в нее в том числе вошли наставники участников, тим-лидеры, переводчики русского жестового языка и родители.
В первый соревновательный день татарстанцев признали лучшими в ногтевом сервисе, парикмахерском искусстве, промышленной робототехнике, флористике и фотографировании.
Как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, проект объединяет участников разных возрастов и дает им шанс продемонстрировать свои компетенции, получить новые навыки и выстроить профессиональную траекторию. Ежегодно программа чемпионата совершенствуется исходя из потребностей рынка труда. Растет и число участников.
«Уверен, что и в этом году финал „Абилимпикса“ позволит не только определить лучших специалистов, но и традиционно станет площадкой для обмена опытом представителей экспертного сообщества», — добавил министр.
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