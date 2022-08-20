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Ру Тат
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Экология
20 августа 2022  04:28
Наталья Рыбакова

Татарстанцы выпустили в Волгу более 32 тыс. мальков краснокнижной стерляди

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Более 32 тыс. мальков стерляди выпустили в Куйбышевское водохранилище участники природоохранной акции из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Мероприятие проводится в рамках утвержденного плана Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства в составе специально действующей комиссии», – сказано в сообщении.

Вес каждой выпущенной стерляди составляет не менее 3 грамм, малькам примерно 1,5-2 месяца. Акция проводится для восполения популяции этого представителя осетровых, занесенного в Красную книгу РТ.

 

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