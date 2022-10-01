Татарстанцы выпустили в водохранилища 500 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана

Более 500 тыс. мальков рыбы выпустили в Нижнекамское и Куйбышевское водохранилища участники природоохранной акции из Татарстана и соседних регионов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В акции приняли участие и экологи из Татарстана. Специалисты Прикамского территориального управления вместе с сотрудниками ООО „Юнион-Неруд“ выпустили молодь стерляди в реку Каму в районе села Бетьки Тукаевского района. Они выпустили в воду более 27 тыс. мальков», — сказано в сообщении.

Таким образом предприятия помогают восстанавливать биологические ресурсы республики. Недропользователи восполняют популяцию рыбы для компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам при добыче полезных ископаемых. Мальков вырастили в искусственных условиях. Вес каждой стерляди составляет не менее 3 граммов. Выпуск мальков проводился под контролем специалиста Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Температура воды в момент выпуска составила 13,5 градуса. Молодь была выращена рыбохозяйством Мензелинского района.