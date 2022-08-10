Татарстанцы выпустили в Куйбышевское водохранилище 120 тыс. «краснокнижников»

Более 120 тыс. мальков стерляди выпустили в Свияжский залив Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана сегодня участники экологической акции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Выпуск рыбы был произведен для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам. Мероприятие прошло в рамках утвержденного плана», – сказано в сообщении.

Выпуск молоди рыб позволяет увеличить их популяцию и сохранить экологический баланс. Перед выпуском мальков выращивают до необходимых размеров. Для того, чтобы они легко прижились в дикой среде, создаются необходимые условия.