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Ру Тат
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Экология
3 ноября 2022  02:21

С начала года татарстанцы выпустили в Каму и Волгу более 1,6 млн мальков

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Более 1,6 млн мальков выпущено в ходе природоохранных акций в Татарстане в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Всего с начала года недропользователи республики пополнили популяцию акваторий <...> на 1 637,28 тыс. мальков стерляди, сазана и толстолобика», – рассказали в республиканском ведомстве. 

Так, в результате очередной акциии экологи вместе с сотрудниками ОАО «Речной порт Кама» и ООО «Промресурс» выпустили более 36 тыс. мальков сазана в районе Веденской слободы.

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