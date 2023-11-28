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Татарстанцы выиграли чемпионат и первенства Всероссийской федерации кендо
В московском спорткомплексе МГТУ им. Баумана состоялись индивидуальные соревнования чемпионата и первенства Всероссийской федерации кендо, а так же командный «Кубок Единения и Доброй воли», в которых приняли участие спортсмены из 23 регионов России и Республики Беларусь.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
Мужские индивидуальные соревнования
1 место - Тимур Сайфутдинов (Татарстан)
2 место - Никита Толкишевский (Татарстан)
Женские индивидуальные соревнования:
1 место - Вероника Казакевич (Татарстан)
Командные соревнования «Кубок Единения и доброй воли»
Категория мужские командные соревнования:
1 место - Татарстан
2 место - Новосибирская область
3 место - Москва
3 место - Санкт-Петербург
Категория женские командные соревнования:
1 место - Татарстан
«Соревнования собрали как самых именитых спортсменов со всей России, призеров чемпионатов Европы, так и неоднократных чемпионов Всероссийских соревнований. Но были и кендоисты только начинающие свою спортивную карьеру, которые в любом случае получили хороший соревновательный опыт не зависимо от результатов. Также такое мероприятие — это всегда встреча с друзьями со всей России. Есть такое выражение "мы находим друзей на пересечении мечей", либо, как сказал бывший премьер-министр Японии Рютаро Хасимото - каждый кто занимается кендо мой друг. Сейчас для ребят время отдышаться, а по результатам соревнований следующего этапа кендо будет сформирована национальная сборная, которая поедет весной на чемпионат в Китай», – поделился с журналистом Татар – информ президент Всероссийской федерации кендо, президент Федерации кендо РТ Владислав Толкишевский.
Почетными гостями прошедшего чемпионата и «Кубка Единения и Доброй воли» стали первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, ректор МОСИ Игорь Загайнов.
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