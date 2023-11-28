Татарстанцы выиграли чемпионат и первенства Всероссийской федерации кендо

Фото: Всероссийская федерация кендо

В московском спорткомплексе МГТУ им. Баумана состоялись индивидуальные соревнования чемпионата и первенства Всероссийской федерации кендо, а так же командный «Кубок Единения и Доброй воли», в которых приняли участие спортсмены из 23 регионов России и Республики Беларусь.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

Мужские индивидуальные соревнования

1 место - Тимур Сайфутдинов (Татарстан)

2 место - Никита Толкишевский (Татарстан)

Женские индивидуальные соревнования:

1 место - Вероника Казакевич (Татарстан)

Командные соревнования «Кубок Единения и доброй воли»

Категория мужские командные соревнования:

1 место - Татарстан

2 место - Новосибирская область

3 место - Москва

3 место - Санкт-Петербург

Категория женские командные соревнования:

1 место - Татарстан

«Соревнования собрали как самых именитых спортсменов со всей России, призеров чемпионатов Европы, так и неоднократных чемпионов Всероссийских соревнований. Но были и кендоисты только начинающие свою спортивную карьеру, которые в любом случае получили хороший соревновательный опыт не зависимо от результатов. Также такое мероприятие — это всегда встреча с друзьями со всей России. Есть такое выражение "мы находим друзей на пересечении мечей", либо, как сказал бывший премьер-министр Японии Рютаро Хасимото - каждый кто занимается кендо мой друг. Сейчас для ребят время отдышаться, а по результатам соревнований следующего этапа кендо будет сформирована национальная сборная, которая поедет весной на чемпионат в Китай», – поделился с журналистом Татар – информ президент Всероссийской федерации кендо, президент Федерации кендо РТ Владислав Толкишевский.

Почетными гостями прошедшего чемпионата и «Кубка Единения и Доброй воли» стали первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, ректор МОСИ Игорь Загайнов.