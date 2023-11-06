Татарстанцы выиграли более 10 млн рублей в конкурсе «Росмолодежь. Гранты»

20 проектов из Татарстана получили поддержку на втором сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты». Общая сумма, выигранная представителями РТ, превысила 10 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи республики.

Обладателем самого крупного гранта среди татарстанцев стал студент КФУ Сергей Симшаг, представивший на конкурсе проект образовательного курса «Инклюзивная среда». Он нацелен на обучение специалистов, работающих с молодежью, организацию и проведение мероприятий и привлечение к ним молодых людей с ограниченныи возможностями.

Еще одним ярким представителем Татарстана стал проект «Спортивный туризм — выбор молодых», который уже реализуется на территории Арского района республики. Однодневные мастер-классы, организованные в его рамках и посвященные преодолению природных препятствий, прошли уже более 500 детей. Грант будет направлен на организацию соревнований с участием команд из разных районов РТ. Ребята попробуют себя в разных видах туризма — от пешеходного до водного.

Третий проект от Татарстана, получивший поддержку Росмолодежи, поможет снять стресс работникам из Заинска — чемпионат по офисным видам спорта. Его участники смогут не только отдохнуть, проявить свои навыки в «Офисном гольфе», «Курьере», «Командной подписи», «Шпионских играх», «Карьерном росте» и других «дисциплинах», но и укрепить командный дух с коллегами по работе.

«Молодежь Татарстана активно проявляет себя в грантовых конкурсах как республиканского, так и федерального уровней, — заявил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков. — Уже в этом году молодые люди в рамках федеральных грантов привлекли в республику более 120 млн рублей. С каждым годом количество победителей растет благодаря системному подходу».

Он напомнил, что в республике действует профильная организация «Татарстан — территория возможностей». Специалисты помогают молодежи в оформлении проектов, подаче заявок и сопровождают их после реализации грантов. Также организуются выездные обучения для жителей районов РТ.