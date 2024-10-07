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Татарстанцы выиграли 10 медалей на Международном строительном чемпионате
Представители Татарстана завоевали 10 медалей на IV Международном строительном чемпионате. Соревнования по 25 номинациям прошли в Екатеринбурге, сообщили в Минстрое РТ.
В сборную республики вошли восемь студентов и 13 школьников из 11 образовательных организаций РТ. В основной лиге участвовали 34 специалиста особой экономической зоны «Алабуга».
По итогам соревнований татарстанцы выиграли восемь призовых мест и 10 медалей в общем зачете по семи номинациям. Четырежды татарстанцы вставали на верхнюю ступень пьедестала. Также в копилке три серебряных и три бронзовых награды. Так, лучшим электросварщиком студенческой лиги стал учащийся Казанского политехнического колледжа Амир Халимбаев, победителем номинации «Электромонтажник вторичной коммутации» — студент Казанского энергетического колледжа Булат Сафиуллин. Лидером номинации «Проектирование архитектурно-строительной части» признана студентка КГАСУ Ангелина Долганова, а «Проектирование электротехнической части» — представитель КГЭУ Ефим Широбоков.
Чемпионат прошел в рамках Международной строительной недели, организованной АНО «Россия — страна возможностей» и Правительством Свердловской области.
Следующий Международный строительный чемпионат пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде.
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