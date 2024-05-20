Татарстанцы выйдут на уборку берегов водоемов на последней неделе «Эковесны»

В последнюю неделю конкурса «Эковесна» жителей Татарстана пригласили выйти на уборку берегов рек и озер. Об этом говорится в телеграм-канале Минэкологии РТ.

«Вместе мы уже делали скворечники и кормушки, учились правильно сортировать отходы, убирали территории и благоустраивали родники. Пришло время заняться берегами рек и озер», — отмечается в сообщении.

Задание для участников приурочено ко Дню Волги. Все желающие должны провести уборку прибрежных территорий, поделиться результатами работы во «ВКонтакте» и отправить подтверждение на электронную почту eco.pros@tatar.ru.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 апреля по 1 мая татарстанцы подали для участия в конкурсе более 900 заявок.