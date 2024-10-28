Татарстанцы выдвинули 173 инициативы на конкурс родительских сообществ

Родительские комитеты из Татарстана выдвинули 173 инициативы на конкурс, организованный российским обществом «Знание» и Минпросвещения РФ. Всего отбор прошла 6191 инициатива из 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе общества.

Далее предложения участников пройдут экспертную оценку, а авторы лучших получат денежные премии. Призовой фонд разделен на три категории: 500 тысяч, 1 миллион и 2 миллиона рублей.

Благодаря конкурсу родители из разных регионов смогут реализовать проекты, направленные на патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. На проведение конкурса Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, конкурс должен привлечь родителей к участию во внеурочной работе школ и развивать сотрудничество между ними и образовательными организациями.

«И родительские комитеты могут выступить инициаторами интересных и полезных форм досуга, различных проектов, раскрывающих таланты детей. Уверен, среди заявок, поступивших на конкурс, много таких проектов, которые отлично дополнят воспитательные программы школ», — подчеркнул глава ведомства.

Имена победителей станут известны до 20 ноября — их объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета.

«Мы внимательно проанализируем поступившие заявки на конкурс и будем работать над тем, чтобы лучшие инициативы и практики были масштабированы на всю страну. Победителей конкурса мы объявим совсем скоро — на втором заседании Всероссийского родительского комитета, который пройдет в Подмосковье», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи в России.