Татарстанцы выбрали топ-7 приоритетов для Минобрнауки РТ на 2026 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана определили, над чем в первую очередь должно работать Министерство образования и науки республики в будущем году. На заседании общественного совета ведомства был утвержден перечень публично сформированных целей на 2026 год, отобранных путем народного голосования.

Председатель общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан Асия Тимирясова, представляя результаты, проанализировала их.

«Мы видим, что порядка 44% участников голосования сочли актуальным вопрос создания образовательных программ по востребованным профессиям. Активное внимание татарстанцев к вопросам ранней профориентации, карьерного самоопределения, трудоустройства является особенностью нашего рейтинга», – уточнила Тимирясова.

Топ-7 народных приоритетов выглядит следующим образом:

создание 60 современных образовательных программ для получения востребованных профессий (44,5% голосов);

увеличение охвата детей техническим дополнительным образованием с 10% до 15% (38,9%);

модернизация 75% колледжей и техникумов с повышением трудоустройства выпускников до 70% (34,4%);

развитие интереса к науке и изобретательству среди школьников и студентов;

обеспечение подготовки не менее 80% выпускников вузов целевой формы обучения в школах по предметам;

вовлечение родителей в профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

открытие 100 новых кружков по физике и математике в рамках проекта «Физматпрорыв».

«Задачи, занявшие третье и пятое места, связаны с усилением интереса к профессиональному образованию и последующим трудоустройством выпускников в Татарстане. Они касаются инфраструктурного обновления колледжей и закрепления в школах учителей-предметников. Министерство будет учитывать в своей работе не только эти топовые задачи, но и другие предложения, высказанные жителями», – добавила Тимирясова.

Совет утвердил все семь лидирующих задач в качестве официального перечня публичных целей Минобрнауки РТ на 2026 год.