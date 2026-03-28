Татарстанцы выбирают место для республиканского субботника

Татарстанцы могут выбрать локацию для проведения Центрального субботника, который состоится 25 апреля. Министерство экологии РТ запустило онлайн-голосование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый желающий вправе предложить общественный парк, лесополосу, прибрежную зону или другую территорию, нуждающуюся в комплексной уборке и благоустройстве. Заявки принимаются через Яндекс-форму.

Будут выбраны три локации, получившие наибольшее число голосов. Итоговое место проведения определят финальным голосованием. Акция проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Субботник станет ключевым событием санитарно-экологического двухмесячника, который стартует в республике 1 апреля по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Министр экологии Азат Зиганшин подчеркнул, что в Год воинской и трудовой доблести особое внимание уделят мемориальным комплексам и памятникам.

В 2025 году центральная акция прошла в Березовой роще посёлка Мирный. В уборке участвовали более 300 человек, собравшие 106 мешков мусора. Годом ранее субботник организовали в Ноксинском лесу.