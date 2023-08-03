Татарстанцы стали чаще интересоваться службой по контракту

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Жители Татарстана стали активнее интересоваться военной службой по контракту. Об этом сообщают «Вести Татарстана» со ссылкой на директора центра 117 Алексея Сиитова.

Он отметил, что на прошлой неделе на единый контакт-центр 117 обратился 231 кандидат на контрактную службу. Это на 15 % больше, чем неделей ранее, рассказал Сиитов.

Отмечается, что сотрудники контакт-центра отвечают на вопросы относительно условий контракта и по порядку заключения контракта. Больше всего кандидаты на контрактную службу задают вопросы о материальных выплатах, а также мерах господдержки.

Алексей Сиитов рассказал, что контрактникам предусмотрены допвыплаты, вопросы по которым решаются при очном собеседовании сотрудниками военкоматов.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.