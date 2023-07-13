Татарстанцы все чаще пытаются пронести в суды оружие, ножи и распылители

С начала года судебные приставы пересекли пронос в суды 1172 запрещенных предметов. Это в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Больше всего татарстанцы пытаются пронестив суды газовое и травматическое оружие, боеприпасы, электрошоковое устройство и иные предметы, представляющие угрозы для окружающих, в том числе кухонные ножи, аэрозольные распылители, маникюрные ножницы и прочее.

Стоит отметить, что приставами в зданиях судов Татарстана было пресечено 731 административное правонарушение за неисполнение распоряжения по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это на 6,4 процента больше, чем в прошлом году.

В ведомстве отметили, что при оказании содействия органам внутренних дел судебными приставами задержано 67 человек, находившиеся в розыске, причем 9 из них – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.