Татарстанцы вошли в десятку лидеров конкурса «Экология – дело каждого»

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по результатам II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«От республики на конкурс было подано 1,8 тыс. заявок. Всего на суд жюри в этом году поступило более 45,5 тыс. работ из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья», – сказано в сообщении.

По итогам конкурса татарстанские работы оказались в числе лидеров. Так, в категории «Экосемья» первое место заняла Наргиза Шайдуллина из Казани за видео «Быть экологом – здорово!». В номинации «Экорисунок» третье место заняла Азалия Асылгараева из села Верхняя Мактама Альметьевского района.

Приз зрительских симпатий достался Азалии Ханнановой из поселка Джалиль. Школьница в видеоролике рассказала, как ее семья провела акцию «Экосплав». Семья Ханнановых – постоянные участники субботников, акций и конкурсов, которые проводит Министерство экологии РТ.