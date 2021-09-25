Татарстанцы внесли в «Народную программу» единороссов более 20 тыс. предложений

Татарстанцы для формирования «Народной программы» партии «Единая Россия» внесли более 20 тыс. предложений. Об этом заявил заместитель секретаря татарстанского отделения партии Юрий Камалтынов на втором этапе XXXIII Конференции ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани.

«Сквозным документом избирательной кампании стала „Народная программа“. Татарстанцы приняли активное участие в ее формировании. Люди разных возрастов, проживающие и в городах, и на селе, вносили свои предложения», — рассказал докладчик.

Камалтынов уточнил, что всего жителями республики было подано около 5 тыс. предложений на сайт «Народной программы», и более 17 тыс. комментариев и предложений участники проекта оставили во время анкетирования.

«На специальном портале каждый житель нашей страны имел возможность внести свои предложение, наказ, пройти анкетирование по актуальным темам», — добавил единоросс.

По его словам, в общей сложности к концу избирательной кампании по всей России поступило более 2 млн предложений.

Программа состоит из двух частей — «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В первой части значительное место уделяется семье, здоровью, образованию, науке. Вторая часть затрагивает проблемы экономики, развития территорий, гражданской солидарности и внешней политики.

«Это „живой“ документ. Работа над программой продолжается. Не всё возможно реализовать сразу, но мы умеем работать, и у нас многое получается», — заключил заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России».