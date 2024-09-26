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Татарстанцы вложили в программу долгосрочных сбережений более 500 млн рублей
В Татарстане по итогам января-июля 2024-го местные жители заключили около 31 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений. В общей сложности татарстанцы вложили в «копилку на будущее» порядка 504 млн рублей, пишет РБК Татарстан.
Причем, по словам управляющей ВТБ в Татарстане – вице-президента Марьям Давлетшиной, каждый день число участников данной программы сбережений увеличивается на 70 человек. Так, в 2024-м его заключили более 5 тыс. татарстанцев, а в общей сложности по программе привлекли больше 150 млн рублей (речь про ВТБ).
В казанском негосударственном пенсионном фонде «Волга-Капитал» 355 человек поучаствовали в сберегательной программе. Они вложили более 5 млн рублей.
В Сбере за тот же период времени татарстанцы заключили 22 тыс. договоров долгосрочных сбережений, вложив в общей сложности 600 млн рублей.
В целом по России на конец августа 2024-го граждане подписали 1 млн договоров долгосрочных сбережений. Общая сумма привлеченных средств россиян - 55,4 млрд рублей.
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