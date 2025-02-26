Татарстанцы вложили в программу долгосрочных сбережений более 3,3 млрд рублей

Более 100 тыс. татарстанцев стали участниками Программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2024 году. Объем взносов за минувший год превысил 3,3 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе за этот же период было заключено 771,7 тыс. договоров, а сумма взносов составила 23,8 млрд рублей.

Напомним, Программа долгосрочных сбережений стартовала 1 января 2024 года. Она позволяет сформировать капитал для пенсии или других целей, таких как покупка жилья или образование детей. Участники самостоятельно делают взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) без требований к размеру и периодичности. При взносах от 2 тыс. рублей в год предусмотрено софинансирование от государства, его период составляет 10 лет после уплаты первого личного взноса по программе.

По желанию человек может перевести в ПДС пенсионные накопления.

Полученные по программе средства НПФ инвестируют в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции и другие финансовые инструменты. Начисляемый на счет клиента доход зависит от результатов этой инвестиционной деятельности. Однако НПФ обязаны обеспечить для граждан безубыточность вложений.

Сбережения по ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем по банковским вкладам. Выплаты по программе доступны через 15 лет или по достижении пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочное снятие средств без потерь возможно в случае дорогостоящего лечения или потери кормильца.

Одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика‎»‎ – научить россиян инвестированию вдолгую и мотивировать их к этому. Планируется, что к 2030 году доля долгосрочных сбережений в общем объеме накоплений будет составлять не менее 40%.