Татарстанцы вернули в обращение почти 400 тыс. монет на 1,7 млн рублей

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Жители Татарстана вернули в обращение почти 400 тыс. монет в рамках акции «Монетная неделя». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Большая часть монет была номиналом 10 рублей — свыше 130 тыс., второе место по частоте возврата составили рубли — свыше 66 штук. Сумма всех собранных монет составила более 1,7 млн рублей.

По условиям акции, граждане приносили мелочь в банки, где им без комиссии обменивали монеты на банкноты либо зачисляли на банковский счет.

В Банке России напоминают, что обмен возможен и в обычные дни. Для этого нужно лишь уточнить, проводит ли банк операции с наличными и предусмотрена ли на это комиссия.

«При зачислении денег на счета и вклады банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости, и банки не имеют права брать с граждан комиссии за прием и пересчет монет при совершении таких операций», — обратил внимание управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.