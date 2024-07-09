Татарстанцы вернули в оборот почти 547 тысяч монет

С 20 мая по 2 июня жители Татарстана принесли в банки почти 547 тысяч монет. Это позволило вернуть в оборот свыше 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России об итогах акции «Монетная неделя».

Чаще всего татарстанцы возвращали в банки 10-рублевые и рублевые монеты — более 189 и 97 тысяч штук соответственно.

Мелочь, которую жители приносили в банки, без комиссии зачислялась на их счета либо же (в некоторых офисах) возвращалась им банкнотами.

«Граждане могут обменять монеты или зачислить на свой счет не только во время подобных специальных акций, но и в другие дни, — обратил внимание управляющий отделением Марат Шарифуллин. — Стоит заранее уточнить в выбранном подразделении банка, осуществляет ли оно такие операции и каковы условия».

Отмечается, что в банках принимались монеты Банка России, которые были выпущены в оборот с 1997 года. То есть те, которые сейчас находятся в обращении.