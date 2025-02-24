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Общество 24 февраля 2025 09:26

Татарстанцы в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей

В январе татарстанцы оформили почти 72 тыс. кредитов объемом более 14 млрд рублей. По сравнению с декабрем количество выданных займов сократилось на 17%, а объем – на 42%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Таким образом, Татарстан стал шестым в России по объему выданных кредитов в январе. В лидерах также Москва (185,65 тыс. кредитов на 51,02 млрд рублей), Московская область (152,68 тыс. кредитов на 35,44 млрд рублей), Санкт-Петербург (91,79 тыс. кредитов на 21,49 млрд рублей), Краснодарский край (111,34 тыс. кредитов на 18,79 млрд рублей) и Свердловская область (87,70 тыс. кредитов на 14,47 млрд рублей).

Всего россияне в январе оформили 2,7 млн розничных кредитов на сумму 475,12 млрд рублей – число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет. По сравнению с январем 2024 года число выдач снизилось на 47%, объем – на 54%.

#кредитование
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