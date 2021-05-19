Татарстанцы в среднем тратили на лекарства в прошлом году по 11 тыс. рублей

Жители Татарстана в прошлом году тратили на лекарственные препараты в среднем по 11 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Среднедушевое потребление лекарств за 2020 год в республике составило 11 075 рублей, по сравнению с 2019 годом — рост на 11,6%», — рассказали в ведомстве.

За прошлый год открылось 14 новых аптечных учреждений, сейчас их в регионе насчитывается 1681. Фармацевтические услуги в республике оказывают 5 тыс. специалистов.

«Объем республиканского фармрынка по итогам 2020 года составил 43,2 млрд рублей, 2019-го — 38,7 млрд рублей, прирост по сравнению с 2019 годом — на 11,6%», — отметили в министерстве.

Этот рост объясняет увеличение государственного сегмента, который в Татарстане составляет 17%. Розничный сегмент — 7,7%, объяснили в Минздраве.

В прошлом году объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов разных уровней составил 19,3 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в 2019 году. В Минздраве рассказали, что из средств федерального бюджета на лекарственное обеспечение удалось привлечь почти 5 млрд рублей, что на 20% больше по сравнению с позапрошлым годом.

«Таттехмедфарм», помимо изготовления лекарств по рецептам врачей и требованиям больниц, хранения и отпуска наркотических средств и психотропных веществ и организации работы 186 аптечных организаций во всех районах республики, обслуживает жителей удаленных сел, ежегодно доставляют сельскому населению медикаментов на сумму более 73 млн рублей.

Организация приняла и хранила более 350 тыс. доз трех зарегистрированных в России вакцин для профилактики коронавируса Covid-19.

Сегодня в России впервые отмечается День фармацевтического работника. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов фармацевтической сферы республики.

«В эпоху пандемии труд, знания и умения фармацевтов оказались незаменимы в борьбе с коронавирусной инфекцией. А сейчас перед нами стоит задача по продолжению вакцинации населения, чтобы предотвратить риски роста заболеваемости», — подчеркнул министр.

Марат Садыков поблагодарил фармацевтов за верность профессии и пожелал им дальнейшей плодотворной работы, успехов в выполнении новых проектов.