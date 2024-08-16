Татарстанцы в рамках «Чеховской осени» смогут опубликовать творческие работы

Жители Татарстана могут принять участие в XXII Международном фестивале «Чеховская осень», направленном на реализацию творческого потенциала молодежи. Заявку могут подать граждане России и зарубежных стран в возрасте от 16 до 35 лет, в том числе студенты вузов, сообщили организаторы.

Программа фестиваля масштабная: конференции, мастер-классы, конкурсы по 10 направлениям («Лучший в интернет-пространстве», «Найди друзей по всему миру», «Удиви вокальным талантом», «Прочитай любимые стихи», «Прославляй родные места», «Напиши о будущей профессии», «Открой в себе молодого творца», «Тобой гордится вся страна», «Расскажи о чеховских местах», «Создай молодежный медиацентр»). Так, 30 августа пройдет видеоконференция «Великий Чехов как авангард Русского Мира».

Участники конкурсов смогут разместить личную или коллективную «творческую визитную карточку» на сайте фестиваля, получат возможность опубликовать творческие работы в журнале «Брега Тавриды» и других печатных и электронных российских и зарубежных СМИ.

Фестиваль организован по инициативе Союза писателей Республики Крым.