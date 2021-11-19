Татарстанцы в преддверии нового года могут сделать подарок маленьким пациентам хосписа

В преддверии нового года жители республики смогут передать в хоспис подарок, о котором мечтают его маленькие пациенты. После того, как подарки будут собраны, их вручат каждому ребенку – и тому, кто сейчас в хосписе и в онкогематологии ДРКБ, и тому, к кому приезжают врачи патронажной службы.

Дети-пациенты хосписа будут рады музыкальным развивающим игрушкам, наборам «Lego», куклам и машинам, смартфонам, планшетам с Wi-Fi и 4G, разным электронным играм, интерактивным беспроводным колонкам, беспроводным наушникам, внешним аккумуляторам для телефона и MP3-плеерам. Об этом сообщается на сайте фонда имени Анжелы Вавиловой. Там же можно найти более точную информацию об акции.