Татарстанцы используют карты в 20 раз чаще, чем наличные

За первые три квартала этого года в Татарстане совершено 728,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт – на 11% больше, чем годом ранее. Общая сумма безналичных платежей увеличилась на 12% и достигла 514,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

По данным Нацбанка РТ, в Татарстане картами расплачиваются в 20 раз чаще, чем снимают с них наличные, а средняя сумма безналичного платежа составляет 705 рублей, в то время как средняя операция по снятию наличных — 15,1 тыс. рублей.

«Наличные расчеты постепенно уступают место безналичным платежам благодаря их удобству и развитой платежной инфраструктуре в республике. Оплату товаров и услуг по карте на начало октября текущего года в Татарстане принимали более 103,7 тыс. электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг республики. Количество таких устройств за год выросло на 11%», – отмечает управляющий Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.