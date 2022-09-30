Средняя сумма безналичного платежа в Татарстане составляет 719 рублей

В первой половине этого года в Татарстане совершено 461,1 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 10% больше, чем годом ранее. Общая сумма безналичных платежей увеличилась на 12% и достигла 331,3 млрд рублей, а общее количество карт выросло на 19% – до 10,1 млн, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.

В Татарстане картами расплачиваются в 19 раз чаще, чем снимают с них наличные, а средняя сумма безналичного платежа составляет 719 рублей, в то время как средняя операция по снятию наличных — 14,6 тыс. рублей.

«Популярность расчетов картами в Татарстане продолжает расти. Жители республики ценят удобство этого способа оплаты. К тому же растет обеспеченность организаций торговли и услуг необходимым для этого оборудованием — на 1 июля 2022 года в них установлено более 100 тыс. электронных терминалов. Это на 10% больше, чем годом ранее», — отмечает управляющий Национальным банком Татарстана Марат Шарифуллин.