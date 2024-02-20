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Татарстанцы в оперативном режиме решают вопросы подачи тепла в Лисичанске
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин принял участие в работе оперативного штаба, задача которого – восстановление аварийных участков на теплосети Лисичанска.
Куратор от шефа-региона, в сопровождении первого заместителя Министра строительства и ЖКХ Луганской народной республики Станислава Дупленко, мэра города Эдуарда Сахненко, представителей ресурсных и подрядных организаций, ознакомились с ходом выполняемых работ. Были приняты меры по разрешению сложившейся ситуации.
Среди проблем, с которым столкнулись лисичанские коммунальщики, порывы на сетях и подтопления подвалов домов, подготовленных к подаче тепла. К их решению, на ряду с местными специалистами, привлечены работники татарстанского предприятия «Евро-Тех».
С 16 февраля, с момента создания оперативного штаба и благодаря принятым решениям по ликвидации аварийных ситуаций, уже удалось подключить к отоплению 11 многоквартирных домов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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