Татарстанцы в феврале чаще ищут работу в IT и реже – в автобизнесе

Количество активных резюме в феврале 2022 года в Татарстане на 3% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Наиболее заметно выросла активность соискателей в профобласти „ИТ, интернет, телеком“, где рост составил 17% резюме к февралю 2021 года. Кроме того, чаще стали искать работу специалисты по закупкам», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечена активность среди специалистов сферы маркетинга, PR (12%), административного персонала (11%) и представителей строительной отрасли, недвижимости (5%).

Некоторые направления показали существенное падение. Так, количество резюме в сфере автобизнеса упало на 49% к прошлому году, добычи сырья – на 47%, в индустрии развлечений, искусства, масс-медиа и банковской сфере – на 45%.