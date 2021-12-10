Татарстанцы в этом году расплатились банковскими картами на полтриллиона рублей

Жители Татарстана в январе-сентябре 2021 года оплатили товары и услуги с использованием банковских карт на сумму 457,7 млрд рублей – это на 13,2% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Нацбанка по РТ.

Количество безналичных операций выросло на 20,5% – до 658,6 млн.

Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 94% по количеству и 45% по сумме. Таким образом, за девять месяцев в Татарстане совершено в 15 раз больше операций по оплате картами товаров и услуг, чем по снятию наличных.

Средняя сумма безналичного платежа составила 695 рублей, операции по снятию наличных – 12,8 тыс. рублей.

В республике продолжает развиваться платежная инфраструктура. На 1 октября в организациях торговли и услуг республики было установлено 93 тыс. электронных терминалов, что на 4% больше, чем год назад.