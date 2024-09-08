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Татарстанцы в день выборов в Госсовет смогут выиграть iPhone 15 и автомобиль
Сегодня в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики. В этот день татарстанские избиратели смогут выиграть смартфон и автомобиль, приняв участие в республиканском фотоконкурсе* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Акция приурочена к Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.
Конкурс будет проходить в течение дня, принять участие и выиграть один из 12 iPhone 15 и один автомобиль Lada Vesta может любая семья республики.
Для участия необходимо сделать фотографию с семьей в специальном браслете, который можно получить проголосовавшим, на фоне избирательного участка. Организаторы обращают внимание на то, что снимок не должен быть сделан внутри избирательного участка.
Получившееся фото необходимо выложить на свою страницу в соцсетях (аккаунт должен быть открытым и принадлежать физическому лицу, достигшему 18 лет) в период с 07:00 до 20:00 с двумя обязательными хештегами в посте #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.
Участником фотоконкурса может быть только житель РТ, у которого в паспорте имеется постоянная прописка в Татарстане.
Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте», в разделе «Правила фотоконкурса 8 сентября 2024».
Расписание розыгрышей:
- 08:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 09:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 10:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 11:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 12:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 13:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 14:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 15:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 16:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 17:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 18:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 19:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 20:20 — розыгрыш 1 автомобиля Lada Vesta (время может быть изменено, точное время будет объявлено в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте 8 сентября 2024г.)
Розыгрыш всех призов будет проходить 8 сентября 2024 года во время прямой трансляции на телеканале ТНВ с дублированием в сообщество во «ВКонтакте» «Татарстан Алга».
*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.
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