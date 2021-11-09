Татарстанцы в 2021 году получили налоговые льготы и вычеты на 1,4 млрд рублей

Налоговыми вычетами и льготами по имущественным налогам в Татарстане в 2021 году воспользовались около миллиона человек на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики.

В текущем году в Татарстане налоговыми вычетами и льготами по имущественным налогам воспользовались более 800 тысяч пенсионеров и людей «предпенсионного» возраста. При этом общая сумма налоговых льгот для этой льготной категории налогоплательщиков составила около 1 млрд рублей.

Для получения льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу подавать заявления не нужно – они начисляются автоматически.

«Пожилые граждане освобождаются от уплаты налога в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Например, одной квартиры, одного дома и гаража. Кроме того, для них, при расчете земельного налога, предусмотрен вычет в размере стоимости 600 кв. м. от площади земельного участка. Это правило работает с одним земельным участком по выбору налогоплательщика», — сказал Сафиуллин.

С полным перечнем льгот по имущественным налогам можно ознакомиться на сайте ФНС России.