Татарстанцы узнают, как отмечали Новый год во времена Великой Отечественной войны

Музей Победы приглашает татарстанцев на специальную онлайн-программу к Новому году, где посетителей ждут экскурсии, зимние мастер-классы, выставка и викторина. Так, они узнают, как встречали праздник красноармейцы.

«В годы Великой Отечественной войны для солдат этот праздник приобрел особое значение – он стал символом мирной и счастливой жизни. Зрители узнают, какие новогодние подарки обычно отправляли на фронт», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Этой же теме посвящена онлайн-выставка, где можно увидеть архивные кинокадры военных времен и предметы из фондов Музея Победы – елочные игрушки, открытки, фронтовые письма и др. Так, зрители узнают, что на фронте при украшении елки в ход шли бинты, вата, лампы без цоколя, погоны, а также надраенные до блеска гильзы и трофейный шоколад.

Кроме того, подготовлены мастер-классы, где юные гости научатся делать «фронтовые варежки», ватные игрушки (они были популярны со времен Великой Отечественной войны до середины 50-х годов), а также елочные игрушки из полимерной глины. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея.

Интернет-пользователи также смогут проверить, насколько хорошо знают историю и традиции Нового года. В новой серии онлайн-тренажера «Колесо Истории» для них подготовили 25 вопросов, связанных с проведением праздника на Руси в древние времена, во время Великой Отечественной войны и в наши дни.